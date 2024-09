È un giocatore aggressivo, veloce, molto bravo nell’uno contro uno e ha un ottimo gioco aereo. Poi ha un grande primo passaggio, molto preciso, il fatto che abbia giocato da centrocampista gli dà un controllo della palla migliore che è diverso da giocatori nel suo ruolo. È un tifoso della Serie A e ha sempre seguito l’Inter, per questo non ha esitato un secondo a sceglierla, uno dei club più grandi del mondo della storia e di oggi. E tutti quei grandi giocatori argentini che sono passati con successo da qui sono ciò che la rende speciale.

A proposito di Zanetti, è stato importante nella trattativa?

Pupi è un riferimento per tutti gli argentini, un esempio dentro e fuori dal campo. E da quando Tomas è arrivato in Italia gli ha fatto sentire affetto e si è reso disponibile per qualunque sua esigenza, siamo molto grati a Pupi per la calorosa accoglienza.