Palmeri: “L’Arsenal ha contattato Antonio Conte. Lui ha risposto così”

Il giornalista racconta l'indiscrezione: "L'Arsenal ha deciso di bussare in Salento, e dirigere il proprio discutibile progetto tecnico tutto su Conte"

Nel corso del suo editoriale per TMW, Tancredi Palmeri, giornalista, ha raccontato l'indiscrezione secondo la quale l'Arsenal, in piena crisi di risultati, vorrebbe affidare la panchina all'ex Inter Antonio Conte: "Se da un lato Antonio Conte deve ancora abbattere il suo tabù in Champions, quando si tratta di giocarsi il campionato ha invece una media ineguagliata: 5 stagioni di massima serie vinte su 7 disputate fino alla fine. Per dire, Guardiola ha vinto 9 campionati su 12 disputati (e nei 2 giocati contro Conte, Andonio ne ha vinto 1 e Pep nessuno). Anche per questo l’Arsenal ha deciso di bussare in Salento, e dirigere il proprio discutibile progetto tecnico tutto su Conte. Ma per adesso il tecnico non si è lasciato convincere, persuaso di meritare ben altra occasione che una nobile decaduta che languisce all’ultimo posto, che da anni non entra in Champions, che quest’anno non fa nemmeno le coppe europee, e con una schizofrenica politica di mercato. Dategli torto".