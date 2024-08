Nel corso di Sportitalia Mercato, Tancredi Palmeri ha commentato le ultime mosse dell'Inter tra la trattativa per Tomas Palacios con l'Independiente Rivadavia e il possibile colpo in attacco.

"Inzaghi aveva chiesta una quinta punta che fosse pronta e un difensore sinistro che fosse ancora più pronto. Il profilo di Hermoso era perfetto per età ed esperienza ma impossibile per stipendio e commissioni. Poi Ricardo Rodriguez troppo avanti con gli anni, ma pur sempre titolare con la Svizzera. Contentezza di Inzaghi? No. Quello che oltre a Palacios potrebbe succedere è che se si riuscisse ad allocare Correa da qualche parte, anche senza ricevere soldi ma facendo pagare almeno metà stipendio, a quel punto potrebbe arrivare una quinta punta. Chiesa e Dybala sono stati offerti, ma le mani sono legate".