L'Inter ormai da anni viaggia a vele spiegate ad alto livello e Simone Inzaghi si è affermato come uno dei migliori allenatori del mondo. Di questo e non solo ha parlato Tancredi Palmeri nel suo editoriale per l'Interista:

"L’Inter e gli interisti devono cominciare a spogliarsi della logica del risultato per capire il tesoro che hanno in mano con Simone Inzaghi. Non so se vincerà qualcosa, tutto o nulla quest’anno, ma a prescindere di nuovo è riuscito a venire a capo di situazioni intricate e a imbastire ancora una stagione di livello. L’Inter gioca di nuovo il miglior calcio d’Italia, alla sua pari solo l’Atalanta, gestisce forze e infortuni con scienza, e tutto ciò sempre in regime di costo zero è bene ricordarlo".