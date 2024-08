"Ed è facile pensare che si arrivi a fine mercato: la Juve giustamente pretende i 25 milioni del valore di mercato di Chiesa; il giocatore pretende o di andare via a zero il prossimo anno scegliendo la destinazione e guadagnando con bonus alla firma, o di andare via adesso ma dove la situazione tecnica sia ritenuta alla propria altezza: gli eventuali compratori non ci pensano proprio a risolvere la situazione, e se non arriva una importante di Premier è facile che si arrivi a una offerta solo di prestito con diritto di riscatto magari a certe condizioni di presenze e gol".