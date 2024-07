L'ex difensore rossonero ha indicato nei nerazzurri di Inzaghi i favoriti per la conquista del prossimo campionato

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, nel corso di un'intervista concessa a MilanNews24 ha detto la sua sulle favorite per il prossimo scudetto: "L'Inter parte davanti a tutti. Il Milan parte con un progetto tecnico nuovo quindi con un allenatore nuovo che ha bisogno di tempo però ha una base di partenza molto buona. Se puntellata bene in fase di mercato con 3-4 acquisti mirati, a quel punto potrebbe fare un campionato interessante".