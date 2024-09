La partita Inter-Atalanta, giocata prima della pausa per le nazionali, ha messo in luce un aspetto distintivo del calcio che Simone Inzaghi sta sviluppando con la sua squadra. Un gioco che va oltre il tradizionale schema del 3-5-2, come dimostrato nelle ultime due stagioni. Nonostante il risultato finale di 4-0, è stato il dinamismo e la fluidità dei movimenti dei giocatori interisti a impressionare. La squadra non si è limitata a rispettare i ruoli canonici; invece, ha mostrato un approccio più flessibile e multifunzionale, con i giocatori che occupavano posizioni diverse in fase offensiva.