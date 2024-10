Intervenuto negli studi di Pressing, Christian Panucci, ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Roma

Intervenuto negli studi di Pressing, Christian Panucci , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter contro la Roma: "L'Inter è campione d'Italia ed è la squadra più attrezzata: il Napoli è tornato ad essere competitivo, ma siamo ancora all'inizio. Però ci credono veramente.

Barella regista? Ha fatto bene, può farlo: può fare tutti i ruoli del centrocampo ma non è Calhanoglu. L'Inter ha fatto una buonissima partita, ma anche la Roma: tenere in partita l'Inter non è facile, è la più forte di tutte e gestisce molto bene".