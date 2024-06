"Abbiamo sofferto molto contro la Spagna anche se c'è da dire che anche le altre squadre non hanno mai dominato, non c'è stato un grande spettacolo. L'Italia c'è, ha i giocatori. Non abbiamo dei fuoriclasse però un buon gruppo, dei ragazzi feriti e questo è importante. Gli altri non mi hanno impressionato a parte la Spagna che è dall'altra parte. Abbiamo un buon ottavo di finale ed eventualmente un buon quarto, c'è fiducia. Conosco bene Spalletti, a lui piacciono i giocatori che fanno 1 vs 1 e mi è dispiaciuto non vederli. Ho visto una squadra piatta, sono convinto che giocheranno dall'inizio Chiesa e Zaccagni perché in partita secca servono"