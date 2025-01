"Partita dominio dell'Inter. Il calcolo di Gasperini è stato sbagliato. Voleva rimanere in partita e poi mettere i tenori e provare a vincerla. Un elemento di sottovalutazione della Supercoppa secondo me c'è, un po' l'ha snobbata. Da un lato è un segnale di forza, la notizia è: l'Atalanta crede allo scudetto. Occhio che poi va considerata anche la forza dell'Inter. Per me l'Inter a fine gennaio sarà in fuga. Se Lautaro avesse segnato, sarebbe finita nel primo tempo. Il gioco dell'Atalanta contro l'Inter non riesce, la partita di ieri conferma le mie sensazioni. L'Inter è partita malino, ha perso il derby e poi le ha vinte tutte e ha fatto due pareggi. Arriva con la sigaretta agli ottavi di Champions. Ci sono mille variabili, ma l'Inter è la più forte.