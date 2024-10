“Il Milan aveva un po’ di problemi. Gli azzurri dovevano approfittarne e l’hanno fatto da squadra cinica e solida, è difficile aggiungere qualcosa a quello che abbiamo visto ieri. Conte è stato capace a riaccendere lo spirito vincente di questa squadra. Ieri ho visto la superiorità netta del Napoli, il Milan ha avuto una buona fase centrale del primo tempo, ha cacciato fuori l’orgoglio, ma le uniche vere occasioni sono nate da un paio di leggerezze del Napoli. Per il resto non c’è stata partita, poi mi piace il non integralismo di Conte. Tutti pensavano si mettesse a tre invece sta giocando a quattro, poi ieri è passato a cinque con Politano che si è andato ad allineare ai difensori”.