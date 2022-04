Paredes vice-Brozovic? Tutto ciò che può dare all’Inter, da regista e non solo

Tutto quello che può dare Leandro Paredes all’Inter di Simone Inzaghi. Nel ruolo di vice-Brozovic, ma non soltanto

Alessandro Cosattini

Cosa può dare Leandro Paredes all’Inter di Simone Inzaghi. Nel ruolo di vice-Brozovic, ma non soltanto. La dirigenza si muove per il colpo dal PSG: servono circa 10-15 milioni di euro per convincere i francesi a cedere l’argentino. Oggi La Gazzetta dello Sport parla del possibile inserimento dell’argentino negli schemi dei nerazzurri.

“Prendi uno e usi due: un regista che sa far benissimo la mezzala. Ed è il motivo per cui l’Inter l’ha inseguito in passato e ne monitora da vicino i movimenti futuri. Mai più senza un vice Brozovic: è una specie di slogan ad Appiano, è una delle tracce più importanti del prossimo mercato. Limitare però la figura di Paredes a quella di vice Brozo è riduttivo. L’argentino è un regista differente: gioca più in verticale del croato, toglie spesso un tempo di gioco all’azione. Non ha la velocità come caratteristica principale, ma fa correre il pallone e ha qualità nei piedi, cosa che Inzaghi apprezza nei suoi giocatori in mezzo al campo.

Un concetto è chiaro: l’Inter ha bisogno di almeno quattro centrocampisti allo stesso livello, per aggiungere competitività alla propria rosa. Quel che non è stato Vidal, può diventarlo Leandro, per intendersi. L’argentino è una soluzione d’oro anche vicino a Brozovic, al posto di uno tra Barella e Calhanoglu. Paredes aggiunge, non toglie. Aggiungerebbe, ad esempio, la possibilità di giocare con il doppio regista, liberando sulla trequarti Calhanoglu. Oppure, in alcune partite, potrebbe fare la mezzala pura: il passato al Psg insegna, in un centrocampo a tre l’ha fatto anche in partite decisive. Paredes è lancio, è interdizione e tiro da fuori, qualità che nell’Inter non è molto diffusa. E sa come destreggiarsi sui calci piazzati: l’Inter ha già due specialisti, il terzo sarebbe un piacevole lusso”, si legge sul quotidiano.