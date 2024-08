Parolo: “Inter resta favorita, è più forte dell’anno scorso. Il pari a Genova…”

Marco Parolo, ex calciatore e ora opinionista DAZN, ha analizzato la prima giornata di campionato al termine di Juventus-Como. Tra i temi trattati anche l'Inter di Simone Inzaghi e il pareggio per 2-2 a Marassi contro il Genoa nella prima di campionato:

"Ha giocato in un campo difficile, ha fatto una buona partita. Era in vantaggio, sbavatura finale. Qualche piccola disattenzione. Ha concesso un po’ di più rispetto all’anno scorso. Un po’ di sbornia da vittoria. Ha portato a casa un pareggio in un campo tosto, ha una rosa ancora più completa rispetto all’anno scorso. Dipenderà come Inzaghi li muove. Abbiamo visto giocare con tre punte con Taremi che ha tanta intelligenza e qualità, doppietta di Thuram, Lautaro deve andare in condizione e sappiamo quello che dà all’inter. L’inter la metto davanti a tutti".