L'ex centrocampista e ora talent di DAZN Marco Parolo ha parlato dell'Inter del suo ex allenatore Simone Inzaghi e della seconda parte di stagione della squadra nerazzurra.

"L’obiettivo della stagione dell’Inter è essere impegnata da qua a maggio perché l’obiettivo è andare più avanti possibile in Champions e andare a rivincere il campionato. L’Inter dovrà darci dentro, Calhanoglu deve rientrare perché à fondamentale nelle partite importanti. Inzaghi ha imparato nelle rotazioni a cerchiare quelle 3-4 partite in un mese e dire “queste le gioco con i titolari”. Lì l’Inter sbaglia poco. Il derby l’ha segnato grossissimo. Non può perdere più punti dal Napoli".