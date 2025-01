A differenza di Fonseca lui Theo e Leao li fa giocare e poi li leva. La gestione dei cambi è discutibile, mette Jovic e non Camarda. Calabria segno di malumore, mi ricordano gli ultimi mesi di Montolivo. Sta finendo male la sua esperienza nell'unico club in cui ha giocato, il pubblico lo ha eletto come un capro espiatorio. Il Milan ha preso un terzino. Capisco tutto, tirare la bottiglietta è adrenalina. Il Milan è una squadra un po' casuale. Ora però il Milan è una squadra che reagisce. Perché al Milan se la prendono per il concerto e il dirigente massimo è in Austria? Conceicao rimane più credibile facendo così, se reagisce così è perché capisce che è l'unico modo per essere rispettato.