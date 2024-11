Intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore, giornalista, ha commentato così lo sfogo di Antonio Conte dopo Inter-Napoli: "Detto che Conte è stato sgarbato e che le sue parole sono irrispettose, io mi rifiuto di pensare che dopo otto anni non conosca il protocollo del VAR, peraltro in uno dei casi più chiari. La domanda è: perché Conte fa questo sfogo in modo del tutto gratuito e ripetendolo in conferenza? Antonio Conte, che è un grande italiano nelle sue manifestazioni, ha previsto tutto: ieri ha detto in questo modo che crede allo scudetto. Non lo dice mai perché viene dal decimo posto, tant'è che De Laurentiis esce con una lettera per me sotto dettatura di Conte: è il modo in cui lui, sempre e ovunque, crea questa narrazione.