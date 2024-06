Pavard, più gol o titoli in carriera? Giroud risponde e… non ‘cita’ lo scudetto con l’Inter

Dopo le dichiarazioni di Benjamin Pavard a Canal+ , è Olivier Giroud nell’intervista doppia a parlare del difensore dell’Inter. “Le sue doti che più apprezzo? La sua educazione e la sua gentilezza, penso che ci intendiamo bene tra di noi per questo”.

A Giroud viene poi chiesto se Pavard ha vinto più trofei o fatto più gol in carriera: “Dunque, una Champions League, un Mondiale, 3 o 4 Bundesliga col Bayern Monaco… Direi di no”, la risposta dell’attaccante. 15 titoli per Pavard, 20 le reti segnate. Nel video proposto da Canal+, Giroud non cita l’ultimo scudetto vinto con l’Inter…