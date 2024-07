Riservatissimo, il calciatore dell'Inter, non aveva postato foto insieme a lei sulla sua bacheca, ma pare che lei fosse a Milano anche quando il club interista ha festeggiato scudetto e seconda stella in Piazza Duomo. Un bel momento personale, condiviso con i suoi follower, per il calciatore francese che ha conquistato i tifosi nerazzurri dal primo giorno in cui è arrivato in città, proprio tramite social, dichiarandosi 'Benji l'interista'. Poi, come se avesse fatto una promessa con quel suo entusiasmo, ha confermato le attese sul campo. Non è andata bene invece l'avventura all'Europeo: il difensore è rimasto in panchina per tutta la durata del torneo. Deschamps lo ha convocato ma non gli ha concesso spazio.