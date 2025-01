"Non una partita magistrale per Feliciani, il passo del gambero: una gara ok, una meno bene. L’errore (abbastanza clamoroso) sul mancato rigore per l’Inter viene mascherato dal risultato, che stempera polemiche e dissapori. Qualche svista dal punto di vista tecnico e disciplinare (falli non fischiati o invertiti), va bene tenere la soglia del fallo alta, ma vanno comunque fischiati. Alla fine chiude il match di San Siro con 20 falli e 0 ammoniti, fatto salvo il giallo per D’Aversa (protesta a vuoto, Dimarco prende il pallone e non Fazzini). E nessuna polemica".