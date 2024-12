Intervenuto in diretta su Sportitalia, Alfredo Pedullà, giornalista, ha commentato così il duro sfogo di Paulo Fonseca dopo Milan-Stella Rossa: "Per me sono dichiarazioni di uno che non c'è più: sì, è guerra. Come a dover dire "mi arrendo, getto la spugna: se vi piace è così". Non sono sintonizzati ma questo si era capito a Roma con la Lazio: è stato gravissimo e confermava come non ci fosse un intento unico perché nessuno è intervenuto. Mi sembra un intervento di un opinionista, lui non può farlo: deve fare l'allenatore e queste cose deve dirle in società.