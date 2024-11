Dagli studi di SportItalia, Alfredo Pedullà ha parlato degli errori arbitrali nella scorsa giornata di campionato tornando sulle dichiarazioni di Antonio Conte post Inter-Napoli: "Stando così le cose ne parleremo sempre di più fin quando non ci sarà un intervento. Non sono meravigliato, per me è una deriva. Quello che è successo in Atalanta-Udinese, dal mio punto di vista è scandaloso, una spalla che viene confusa con un braccio".

"Inter-Napoli? Per me non è rigore altrimenti chiudiamo l'anno con 15 mila rigori. Sono d'accordo con Conte, a condizione che un allenatore che chiede la revisione del protocollo, io sono d'accordo con lui, a condizione che un allenatore ne parli anche quando ha avuto un episodio favorevole. Non soltanto quando ha avuto l'episodio sfavorevole, perché così è troppo comodo. Per me il protocollo è inadeguato, ci deve essere il Var a chiamata".