Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà si è scagliato duramente contro alcuni giudizi in merito all'operato di Simone Inzaghi e Paulo Fonseca dopo le prestazioni in Champions League di Inter e Milan. Ecco le sue parole:

"Ho letto dei giudizi dovuti a condizionamento strisciante nei confronti del Milan. Sembra quasi che i rossoneri abbiano dominato a Bratislava e che Simone Inzaghi abbia vinto contro il Lipsia per una botta di fortuna. Ho letto 7 a Simone Inzaghi, che ci può stare anche se forse un po' stretto. Ci sono tifosi che fanno il mio mestiere e che giudicano gli episodi in base alla loro fede calcistica. Se leggo 6,5 a Fonseca e 7 a Inzaghi mi sembra tutto assurdo. Inzaghi sta facendo un percorso importante sotto tutti i punti di vista. Non cerca mai alibi: voto 9, solo perché il 10 non si da mai. Che gli vuoi dire? La sua squadra gioca con un perché. Perché 6,5 a Fonseca e 7 a Inzaghi è una bestemmia. Non si può: stiamo paragonando una squadra che ha equilibrio a una che non lo ha".