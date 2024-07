Perinetti: “Inter favorita, squadra super collaudata. Sono certo che Conte…”

Le considerazioni del noto dirigente a proposito della lotta per lo scudetto nel campionato che partirà tra meno di un mese

Giorgio Perinetti, noto direttore tecnico, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Conte ed il Napoli? Conte ha sposato questa causa con molto entusiasmo, è un meridionalista e vuol far bene. Gli stanno costruendo la squadra, ma Conte sa che i tempi del mercato si stanno allungando ed aspetterà il momento giusto per piazzare qualche altro colpo.