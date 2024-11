Il lavoro è stato di grande impatto, i giocatori hanno dato disponibilità al tecnico e ciò ha consentito il primato in classifica. Il Napoli però non deve cadere in un tranello: gli azzurri non sono primo soltanto per Conte, anzi. La squadra merita l'attenzione generale e prende pochi gol. I favori del pronostico erano ad inizio estate per l'Inter, che gioca a livelli altissimi da anni, è sempre migliorata nell'organico, ma il Napoli ha dimostrato di poterci essere fino in fondo in un campionato vivo e combattuto".