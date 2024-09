Piccari: “Il calendario va organizzato meglio, manca serietà delle istituzioni”

Che riflessione si può fare sul fatto che siano aumentati gli spettatori allo stadio e diminuiti quelli davanti alla televisione?

“Questa è una bella cosa ed è una risposta a più situazioni. Innanzitutto siamo arrivati a dei prezzi esagerati a livello televisivo, quindi c’è chi preferisce spendere qualche soldo in più, ma godendosi l’evento dal vivo. In più bisogna considerare anche a volte che tipo di servizio si offre a livello televisivo. Poi purtroppo anche nei settori popolari dello stadio ci sono dei prezzi estremamente al rialzo, considerando anche quanto costa comprare un panino e una bibita. Il calcio in generale ormai non pensa minimamente al tifoso”.