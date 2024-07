Stefano Pioli era a un passo dalla firma con il club saudita dell'Al-Ittihad al posto dell'argentino Marcelo Gallardo. Tutto si è bloccato per un motivo alquanto particolare. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera , Karim Benzema non vorrebbe Pioli sulla « sua» panchina. "Sembrava tutto fatto, ma l'attaccante si è opposto e ha chiesto l’arrivo di Christophe Galtier , francese come lui ma soprattutto ottimo amico".

"L’idea era stata subito bocciata dai dirigenti (ormai in parola con Pioli), ma uno degli esponenti del comitato dei reclutamenti della Saudi League avrebbe, per conto dell’ex del Real Madrid, contattato Galtier con tanto di offerta (poi accettata). E a Pioli adesso non resta che attendere, sperando che non salti tutto per un capriccio di Karim".