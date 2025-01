Maurizio Pistocchi è tornato su un episodio da moviola di Lecce-Inter. Il giornalista sportivo ha fatto un confronto con un altro episodio simile, giudicato diversamente: "In Udinese-Roma l’arbitro Sozza concede il rigore per il tocco di braccio di Kabasele: il difensore dell’Udinese, a contatto con Pellegrini e con un piede, il sinistro, sollevato da terra, si appoggia con la mano sinistra sull’avversario per mantenere l’equilibrio, e la palla da breve distanza gli finisce sul braccio. Secondo il commentatore arbitrale di Dazn, l’ex arbitra Nicolosi, il braccio è in “posizione innaturale”.