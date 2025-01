Pistocchi: “Pairetto? A Como errori imbarazzanti come in Inter-Bologna”

Il pensiero del noto giornalista a proposito dell'arbitro che oggi ha diretto Como-Atalanta vinta dai bergamaschi in rimonta 1-2

Maurizio Pistocchi, attraverso il suo profilo Twitter, ha giudicato l'operato dell'arbitro Pairetto in Como-Atalanta. Il fischietto era finito nel mirino dei critici anche dopo Inter-Bologna, prima di riscattarsi almeno parzialmente nel derby di Roma e di tornare oggi a dirigere ancora in Serie A:

"Appena Rocchi gli ha fatto i complimenti -meritati- per la direzione del derby di Roma, Luca Pairetto ha infilato una serie di errori disciplinari e tecnici imbarazzanti, sia in Inter-Bologna che in Como-Atalanta. Il livello è basso, c’è poco da fare".