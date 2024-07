L'ex calciatore nerazzurro ha accolto il suo ex allenatore per un breve periodo a Milano

"Siamo partiti bene, c'è grande entusiasmo. Sappiamo com'è andata l'anno scorso, quindi ora dobbiamo cambiare atteggiamento tutti e fare un altro tipo di campionato. Facevamo fatica anche noi a darci delle risposte durante la stagione. Un anno raggiungi tanti record e vinci lo Scudetto, un altro non entri mai in gioco per andare ad alti livelli. Non lo sappiamo, ma ora pensiamo a quest'anno e proviamo a tornare lì".