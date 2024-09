Le considerazioni del giornalista nel suo editoriale per il Corriere dello Sport di questa mattina

Lo snodo era fondamentale. L'Inter sapeva quanto fosse importante iniziare col piede giusto il percorso di Champions League, ben consapevole della caratura dell'avversario, ma anche dei successivi impegni. Aver sfoderato una prova di valore dà motivazioni aggiuntive agli uomini di Inzaghi per le prossime partite, a cominciare da una che ne generà già in enorme quantità. Questo il pensiero di Alberto Polverosi per il Corriere dello Sport di oggi: