Napoli, cedere per acquistare. Come vede il suo mercato?

"I nomi che sento non scaldano come altri più conosciuti, ma se Conte dice che è ok un giocatore, io lo seguo fedelmente senza farmi domande. E' uno dei migliori a capire le potenzialità di un giocatore. Se il Napoli cerca certi profili è perché Conte è sicuro che possano fare bene. Nel tifoso del Napoli sarei super-sereno. Non è infallibile, ne ha sbagliati di colpi, ma questo Conte è più riflessivo rispetto al passato, come avesse imparato dagli errori".