Gli esterni azzurri ce li hanno pochi in circolazione?

“La nazionale prima dell’espulsione mi è piaciuta molto. Abbiamo esterni che mettono palloni di qualità, i centrocampisti si inseriscono sempre e Retegui se tiene questo ritmo fa molto bene. Mi sembra una nazionale che gira bene, devo fare i complimenti a Dimarco per come ha risposto ad alcune domande. Sta dimostrando di essere un giocatore di prima fascia da anni, è uno dei migliori esterno d’Europa e non penso debba invidiare Calhanoglu. Non dobbiamo mai cadere nell’esaltare troppo certi giocatori, ci sono alcuni giocatori della nazionale che sono di ottimo livello. Abbiamo un problema atavico che è l’attaccante, forse con Retegui abbiamo trovato qualcuno che sa cosa fare davanti. Non è un fuoriclasse, ma sa cosa fare. Il problema che deve risolvere Spalletti è qualcuno che sappia giocare alle spalle di Retegui, che non può essere Pellegrini. Non può giocare in quel ruolo, non ha la forza mentale per reggere quel ruolo”.