Juve, alcuni mettono in dubbio il mercato di Giuntoli:

"Sta facendo un ottimo lavoro. Tutti pensano che sia stato facile prendere Thuram, Douglas Luiz, ha venduto alcuni giovani ma ha tenuto Yildiz. La lista dei non desiderata è un azzardo ma comprensibile, ma ha messo su una buona squadra. Per me sta facendo un eccellente lavoro ma aspettiamo la fine del mercato. La Juve ora è al livello di Napoli e Milan, e forse la Roma. Sono tutte lì, vedremo le prime partite per capire meglio la situazione. Il problema è l'Inter, che mi sembra avere qualcosa in più. E' una Juve buona, che bisognerà aspettare, ci sarà qualche partita no ma il progetto c'è, è chiaro. Ho molta fiducia nella Juve. Lo Scudetto? Dipende dall'Inter".