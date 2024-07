Sono serviti i calci di rigore dopo 120 minuti per decretare la rivale della Spagna nella semifinale dell'Europeo e alla fine l'ha spuntata Deschamps. Thuram in campo dall'84esimo

Sono serviti i rigori nei quarti di finale dell'Europeo, tra Portogallo e Francia, a decidere la rivale in semifinale della Spagnache ha eliminato la Germania padrona di casa del torneo. E alla fine l'ha spuntata la Francia. Deschamps ha deciso di rinunciare a Thuram dal primo minuto, ha scelto Kolo Muani, attaccante del PSG ed ha impiegato lui dal primo minuto con Mbappé e Griezmann. Qualche fiammata prima di Leao e poi di Theo Hernandez sono lampi di una gara chiusa che finisce zero a zero a fine primo tempo. Nel secondo tempo, dal 67esimo segnali di risveglio da parte della Francia, prima con Muani su cui è provvidenziale Ruben Dias e poi una grande occasione per Camavinga. Spazio per Thuram dall'84esimo che si fa vedere qualche minuto dopo con una buona discesa sulla destra, arriva in area ma Pepe lo ferma. E così si va ai supplementari.