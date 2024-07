Intervistato da TMW, Cesare Prandelli, ex ct dell'Italia, ha commentato così la fallimentare spedizione degli azzurri a Euro 2024

"Voglio esprimere solidarietà a Luciano, perché so cosa vogliono dire le critiche. Diventiamo tutti tifosi della Nazionale in estate… Stiamo discutendo su delle difficoltà di cui discutevamo già 15 anni fa. Adesso è il momento di fare qualcosa, non bastano più le parole e saremo qui tra qualche mese a riparlarne".