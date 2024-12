Altro stop per il Manchester City. La squadra di Pep Guardiola non è andata oltre al pareggio casalingo, 1-1, contro l'Everton

Erling Haaland sbaglia il rigore del possibile 2-1 e il Manchester City nemmeno in casa contro l'Everton riesce ad uscire dalle sabbie mobili della sua crisi. Nel primo match del boxing day in Premier League, la squadra di Pep Guardiola è così fermata sull'1-1, frutto delle reto segnate nel primo tempo da Bernardo Silva al 14' e da Iliman Ndiaye al 36', ma nel finale di gara la squadra di Liverpool ha anche sfiorato in più di un'occasione il gol del vantaggio.