Se il Manchester City non esce dalla crisi, il Liverpool non molla la presa sulla Premier League e oggi ha dato una nuova prova di forza andando a vincere 6-3 in casa del Tottenham nella 17/a giornata di campionato. Il pareggio del Chelsea, 0-0 in trasferta con l'Everton, permette ai Reds di allungare in classifica al primo posto, con quattro punti di vantaggio, e una partita da recuperare, sugli stessi Blues. Crolla il Manchester United di Amorim, che subisce un'umiliante sconfitta casalinga per 3-0 ad opera del Bournemouth.