CdS – Inter, preoccupazione per il Covid: Genova e Kiev, il programma. Hakimi, c’è una speranza

Nonostante le dichiarazioni alla stampa e i messaggi di tranquillità, in casa Inter continuano a prevalere ansia e preoccupazione dopo i primi casi di Covid. Hakimi è solo l’ultimo della lista, in attesa di conoscere l’esito dei tamponi a cui il gruppo squadra si è sottoposto ieri. I calciatori hanno scelto di proseguire l’isolamento fiduciario con la spola tra casa e Centro Sportivo Suning di Appiano Gentile. E per quanto riguarda il marocchino, si spera che il contagio ci sia stato in nazionale con la positività emersa dopo una settimana. Un’eventualità che permetterebbe all’ex Dortmund di essere già a metà percorso verso la guarigione.

Il Corriere dello Sport rivela il programma dei nerazzurri in vista della trasferta di Genova. Domani mattina verrà fatto un altro giro rapido di tamponi direttamente in albergo. Da domenica, invece, scatterà il protocollo Uefa: un test a 48 ore dalla partita e un altro appena atterrati a Kiev. Tutto in attesa delle negatività dei positivi (Young, Skriniar, Gagliardini, Radu), che almeno per le prossime due partite con Genoa in campionato e Shakhtar in Champions League non saranno a disposizione di Conte.