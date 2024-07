Pres Federcalcio Albania: “Asllani top, sembra un veterano: potenziale eccezionale e…”

"La Nazionale albanese ha fatto vedere delle buone prestazioni in questo Europeo delle quali dobbiamo essere orgogliosi, pur essendoci trovati nel cosiddetto “girone dell’inferno”. Voglio ringraziare tutti i giocatori che hanno contribuito alla fase qualificazioni e quelli che hanno preso parte alle fasi finali del torneo. Penso che abbiamo fatto una buona prestazione in tutte e tre le partite del girone, non sono sodisfatto solo per i risultati, per il fatto che credo che potevamo raccogliere di più".

Su Asllani

"Per me Asllani è stato senza dubbio il miglior giocatore dell’Europeo della nazionale albanese. Ha dimostrato di essere uno degli elementi chiave della squadra ed ha preso in mano la regia del gioco come se fosse un veterano esperto. E’ uno dei talenti più promettenti dell’Albania, ha un potenziale eccezionale, margini di miglioramento enormi. Non gli mancano le qualità tecniche, la visione di gioco e l’ambizione per diventare un grande giocatore. A Euro 2024 ha dimostrato di non avere niente di meno rispetto ai grandi nomi del calcio europeo. È ancora giovane ed ha tutte le possibilità per diventare il leader della Nazionale albanese".