Le parole dell'ex presidente del Genoa: "Thiago è stato un grande calciatore e sarà un top anche come allenatore. Questo è un gran colpo"

Intervenuto ai microfoni di TuttoJuve, Enrico Preziosi, ex presidente del Genoa, ha parlato così dell'arrivo alla Juventus di Thiago Motta: "Thiago è stato un grande calciatore e sarà un top anche come allenatore. Questo è un gran colpo, la Juventus ha fatto benissimo a metterlo sotto contratto e sono sicuro che sarà in grado di regalare enormi soddisfazioni ai suoi nuovi tifosi. Se può aprire un ciclo? Assolutamente sì, e dirò di più: sicuramente farà meglio di Allegri".