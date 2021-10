TS – Inter, ecco il progetto di Interspac per fronteggiare le future perdite

Il piano di azionariato popolare ideato da Carlo Cottarelli avrebbe una soluzione per non subire eccessivamente il rosso di bilancio

Come fronteggiare le eventuali future perdite? Tuttosport illustra quello che sarebbe il piano di Interspac, il progetto di azionariato popolare promosso da Carlo Cottarelli: "Entro la fine di novembre Interspac dovrebbe rendere noto l'ammontare del potenziale investimento utilizzato per l'eventuale acquisto di quote del sodalizio nerazzurro. Ma cosa farebbe successivamente l'azionariato popolare di fronte alle numerose falle nel bilancio (situazione quasi scontata nel calcio italiano per tante grandi scoietà)? L'idea, al momento, sul tavolo in questa fase di limatura del progetto definitivo, è quella di chiedere ai sottoscrittori un contributo pari al cinque per cento della cifra immessa al momento di diventare soci dell'Inter. Quindi, immaginando uno stanziamento iniziale di trecento milioni per dare il via all'azionariato popolare, il sostegno successivo per correggere il passivo sarebbe nell'ordine di quindici milioni all'anno".