Momento pronostico, come di consueto, nel corso di Deejay Football Club, appuntamento del sabato sulle frequenze di Radio Deejay. Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa si sono avventurati in una previsione sulle partite di questo turno di campionato, ovviamente Inter-Torino inclusa.

Sulla gara in programma questa sera al Meazza, i due giornalisti non hanno espresso particolari esitazioni o dubbi. Per entrambi la partita finirà con il segno 1, dunque con una vittoria da parte dei nerazzurri di Simone Inzaghi. Non sarà di certo facile, contro una squadra tra l'altro reduce da una sconfitta in casa con la Lazio, ma il pronostico è tutto dalla parte dei Campioni d'Italia. Riusciranno a rispettarlo? Bisognerà attendere ancora qualche ora prima di saperlo.