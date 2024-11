Il portiere è finito fuori rosa dopo aver rifiutato diverse proposte in estate non soltanto in Italia

Che fine ha fatto Ionut Radu?

Tra le altre, Radu ha rifiutato anche Palermo e Sassuolo, squadre di Serie B con l'ambizione di tornare presto, se non subito, in Serie A. Questo aveva convinto poco anche Oscar Damiani, procuratore storico e primo avvocato difensore del rumeno dopo l'errore del Dall'Ara. Sarà stato dopo quei rifiuti che il loro rapporto avrà cominciato a complicarsi, fino a oggi. Federico Pastorello, infatti, via social ha annunciato in queste ore l'ingresso del portiere nella sua scuderia.