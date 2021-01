CdS – Inter, raggiunto l’accordo per gli stipendi: c’è l’ok di staff e squadra. Ora serve…

Tutti d’accordo dopo la proposta di Marotta e Ausilio. È rientrata l’emergenza in casa Inter dopo la proposta dei due dirigenti nerazzurri. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport, il pagamento delle mensilità di novembre e dicembre è stato spostato a maggio, ovvero al termine del campionato.

Il quotidiano aggiunge che ora non resta che formalizzare l’intesa per evitare qualsiasi rischio di penalizzazioni. Sia Handanovic e compagni che Conte e il suo staff hanno accettato la proposta e ora non resta che mettere tutto nero su bianco.