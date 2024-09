Rai – Ex Inter proposto al Napoli da svincolato: l’idea non ha attecchito

Altra opportunità di mercato per gli azzurri che avrebbe portato a un ex Inter dopo Lukaku e Conte ma l'affare non è decollato

Dopo il gong del 30 dicembre il mercato non è finito del tutto. Resta aperta la vetrina degli svincolati, con relative opportunità per ogni club. Una di queste poteva fare al caso del Napoli, ma dirigenza e allenatore hanno deciso di non intervenire perché non convinti. Si trattava di Antonio Candreva, ex Inter, ormai libero su piazza dopo la fine del suo rapporto con la Salernitana.

"L'idea Candreva proposta dal suo entourage non ha attecchito. Grande stima per l'ex granata che Conte ha avuto in nazionale, ma fino a gennaio non ci saranno nuovi arrivi sulla corsia destra" ha spiegato Ciro Venerato, giornalista di Rai Sport, nel corso di uno degli ultimi aggiornamenti sugli azzurri.