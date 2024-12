In occasione della festa per i 125 anni del Milan, il club rossonero ha tenuto fuori dalla lista degli invitati alcune leggende rossonere con cui il rapporto è ormai deteriorato da tempo. Paolo Maldini è stato invitato "di seconda mano", Boban è stato tenuto fuori dopo la causa vinta dall'ex giocatore. Ma c'è un'altra esclusione eccellente, contestata da Fabio Ravezzani.

"Puoi non invitare chiunque ai 125 anni del Milan (ricorrenza peraltro bizzarra). Puoi perfino escludere Boban o far recapitare un invito di seconda mano a Maldini. Ma non puoi, per nessuna ragione puoi, escludere Gianni Rivera. Significa semplicemente non celebrare nulla".