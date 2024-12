Così il direttore di TeleLombardia: "Comunque un fatto è certo: se prendi un allenatore straniero per soli 6 mesi significa che o tu non credi tanto in lui o lui non crede tanto in te"

Marco Astori Redattore 30 dicembre 2025 (modifica il 30 dicembre 2025 | 13:16)

Tramite il proprio profilo X, Fabio Ravezzani, giornalista, ha criticato aspramente la dirigenza del Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca: "In una situazione caotica come questa un dirigente del Milan (cioè Ibra o Furlani) ci mette la faccia, va in conferenza e dice qualcosa di sensato. Resta, prendiamo tempo per valutare, cambiamo. Fuggire non è mai la risposta. È solo certificare la propria debolezza.

La dirigenza Milan ne ha fatte davvero di tutti i colori da Cardinale in poi. Talmente tante che infierire mi pare maramaldeggiare. Ormai fanno quasi tenerezza (e forse è anche peggio). L’augurio è che imparino a essere più umili, autocritici, aperti al dialogo. Servirà molto. Comunque un fatto è certo: se prendi un allenatore straniero per soli 6 mesi significa che o tu non credi tanto in lui o lui non crede tanto in te".