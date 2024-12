A Fabio Ravezzani, direttore di Tele Lombardia, le dichiarazioni di Fonseca dopo la sconfitta del Milan in casa dell'Atalanta non sono assolutamente piaciute. "L'arbitro è stato un fattore negativo di questa partita. Per me è difficile, sono sempre stato zitto, non ho mai parlato degli arbitri. Ma questa è una mancanza di rispetto per il Milan quello che è successo qui e quello che stanno facendo, il primo gol cambia la partita. So che quello degli arbitri è un mestiere difficile, ma contro il Milan non è la prima volta che succede. Con altri club non succede mai, contro il Milan non ci sono mai dubbi. Manca il rispetto per il Milan. Tutte le settimane ci sono errori. E' lo stesso arbitro che era al VAR nella partita giocata qui contro l'Udinese...", ha dichiarato ieri il tecnico del Milan ai microfoni di Dazn e Sky.