"A oggi Koopmeiners e Douglas Luiz sono le vere delusioni del mercato Juve (100 mln il costo). L’olandese è irriconoscibile, anche se potenzialmente resta un gran calciatore. Eppure l’Atalanta vola anche senza lui. La Juve non ancora, malgrado sia sempre in campo". Questa l'analisi di Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, in merito a quanto fatto finora dai due centrocampisti della Juventus: entrambi, considerando anche il prezzo per cui sono stati pagati, hanno deluso ampiamente le aspettative.