"L'Inter perde in maniera preoccupante uno scontro diretto per la seconda volta. Il secondo tempo contro il Milan indica che questa squadra contro avversarie di altissimo livello. Questo deve preoccupare in prospettiva. L'allarme potrebbe essere arrivare al momento cruciale della stagione con alcuni calciatori acciaccati o usurati: è il caso, per esempio, di Calhanoglu, di nuovo infortunato, o di Mkhitaryan, che alla sua età non è più quello della scorsa stagione; anche Lautaro non è quello della scorsa stagione".